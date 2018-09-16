Житель Хабаровского края отправился в гости к родне на угнанном мотороллере

16 Сент. 09:15 2018-09-16T09:16:02+03:00

Потом он избавился от транспорта, бросив его в канаву

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Житель Вяземского района обратился к полицейским с просьбой найти пропавший мотороллер. Двухколесный транспорт стоимостью 25 тысяч рублей исчез с территории его частного дома. Немного позже пропажу обнаружили в канаве около дороги.

- По подозрению в преступлении оперативники задержали 33-летнего приятеля потерпевшего. Мужчина воспользовался отсутствие хозяина дома, зашел на территорию и выкатил мотороллер. Сам фигурант при этом рассказал, что транспорт ему понадобился, чтобы съездить к родственникам в соседний населенный пункт, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда задержанный накатался, решил избавиться от мотороллера. Он просто бросил скутер в канаве около дороги, где его и нашли полицейские. Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Максимально возможно наказание за это преступление – до пяти лет лишения свободы. На время следствия с фигуранта взяли подписку о невыезде.