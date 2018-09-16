2018-09-16T10:38:02+03:00
Спорт

В Хабаровском крае гостит олимпийская делегация

Профессиональные спортсмены встретились со студентами и воспитанниками местных спортшкол
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае гостит олимпийская делегацияВ Хабаровском крае гостит олимпийская делегацияФото: Министерство физкультуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровский край прибыла олимпийская делегация Российского союза спортсменов. Ее участники уже пообщались с воспитанниками спортшкол и студентами из Комсомольска-на-Амуре и Амурска. В понедельник, 17 сентября, пройдет встреча с молодежью из краевой столицы.

- Визит чемпионов в регион организовали в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России». Среди делегатов Нина Смолеева, олимпийская чемпионка по волейболу, Антонина Зеленкович, трехкратный призер Олимпийских игр по академической гребле, Ирина Сумникова и Елена Худашева, олимпийские чемпионки по баскетболу, Сергей Ольшанский, бронзовый призер Олимпийских игр по футболу, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта края.

Во время встреч со звездами российского спорта юные спортсмены получают необходимую моральную поддержку и массу позитива, которые помогают добиваться успехов в будущем. Кроме того, визит олимпийских чемпионов – это еще один способ привлечь в спорт как можно больше детей.

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