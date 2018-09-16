2018-09-16T06:21:58+03:00
Происшествия

В жуткую дорожную аварию на перекрестке в Хабаровске попали самосвал и тягач

Водители не смогли поделить дорогу
Ольга КИВА
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В жуткое ДТП на перекрестке в Хабаровске попали самосвал и тягачВ жуткое ДТП на перекрестке в Хабаровске попали самосвал и тягачФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Жуткую дорожную аварию пришлось сегодня, 16 сентября, увидеть жителям Индустриального района. На перекрестке улицы Суворова и проспекта 60-летия Октября столкнулись два большегруза. По всей видимости водители не смогли поделить автотрассу, в результате случилось дорожное происшествие.

О происшествии сообщил один из очевидцев трагедии, который в это время проезжал рядом с местом аварии. Горожанин предоставил фотографии происшествия, на которых видно, что кабина трала практически полностью разрушена. Информации о пострадавших пока нет. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и установить виновника ДТП.

Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и уважать других участников дорожного движения. Это поможет сохранить человеческие жизни и уберечь имущество от порчи.

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