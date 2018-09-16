В жуткую дорожную аварию на перекрестке в Хабаровске попали самосвал и тягач
Жуткую дорожную аварию пришлось сегодня, 16 сентября, увидеть жителям Индустриального района. На перекрестке улицы Суворова и проспекта 60-летия Октября столкнулись два большегруза. По всей видимости водители не смогли поделить автотрассу, в результате случилось дорожное происшествие.
О происшествии сообщил один из очевидцев трагедии, который в это время проезжал рядом с местом аварии. Горожанин предоставил фотографии происшествия, на которых видно, что кабина трала практически полностью разрушена. Информации о пострадавших пока нет. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и установить виновника ДТП.
Автолюбителей убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и уважать других участников дорожного движения. Это поможет сохранить человеческие жизни и уберечь имущество от порчи.