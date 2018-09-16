В села Хабаровского края постепенно приходит природный газ

16 Сент. 12:15 2018-09-16T12:24:07+03:00

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В Хабаровском крае жители еще одного села стали получать природный газ. Газопровод высокого давления запустили в селе Мичуринском в Хабаровском районе. Сооружение также провели до сел Федоровка и Виноградовка. Строительство объекта вели в рамках программы развития газоснабжения и газификации региона.

- Это позволит перевести на централизованное газоснабжение 145 многоквартирных домов и 259 индивидуальных жилых домов в селах Мичуринское, Виноградовка, Федоровка и Воронежское-3 Хабаровского муниципального района, - рассказал Георгий Шперлинг, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

В честь начала подачи природного газа в село глава региона зажег символический факел. Также Вячеслав Шпорт отметил благодарственными письмами работников, которые внесли наибольший вклад в реализацию программы газификации Хабаровского края и строительство нового газопровода.