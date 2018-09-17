Погода в Хабаровске на 17 сентября 2018: днем +18, без осадков
Регион находится во власти циклона, но сила области низкого давления слабая, поэтому, если и будут дожди, то небольшие. И лишь на самом крайнем нашем севере дожди могут быть умеренными. Зона осадков проляжет по центру и северу территории. Юг будет греться на солнышке, хотя облачность не исключена. Ветер ожидается порывистый, но не сильный.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +16+18. Уровень Амура у краевого центра 337 см. Температура воды 15 градусов.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16. Уровень Амура 308 см.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +9+11.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +11+13. Уровень Амура в устье реки 163 см.
В Охотске дождь. Ветер восточный 11-16 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +10+12.
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.