2018-09-17T01:06:15+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 17 сентября 2018: днем +18, без осадков

Дожди ожидаются на севере Хабаровского края
Ольга МОРОЗОВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 17 сентября 2018: днем +18, без осадковПогода в Хабаровске на 17 сентября 2018: днем +18, без осадковФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
Изменить размер текста:

Регион находится во власти циклона, но сила области низкого давления слабая, поэтому, если и будут дожди, то небольшие. И лишь на самом крайнем нашем севере дожди могут быть умеренными. Зона осадков проляжет по центру и северу территории. Юг будет греться на солнышке, хотя облачность не исключена. Ветер ожидается порывистый, но не сильный.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +16+18. Уровень Амура у краевого центра 337 см. Температура воды 15 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +18+20.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16. Уровень Амура 308 см.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +9+11.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +11+13. Уровень Амура в устье реки 163 см.

В Охотске дождь. Ветер восточный 11-16 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +10+12.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч