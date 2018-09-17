Хабаровск может лишиться прекрасного памятника архитектуры

17 Сент. 03:02 2018-09-17T03:02:40+03:00

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Одно из красивейших зданий в исторической части Хабаровска разрушается прямо на глазах горожан. Однако собственнику, похоже, до этого нет никакого дела. Речь идет о торговом доме «Кунст и Альберс», построенном в 1906 году. Памятник архитектуры находится на улице Муравьева-Амурского, большинству горожан он известен, как «Центральный гастроном».

- Сейчас в здании находятся магазины престижных брендов спортивной одежды, солидный банк, цокольный этаж занимают популярные предприятия общественного питания. Каждый пользователь памятника содержит свои помещения в полном порядке, стараясь привлечь своего клиента. Красная линия, центральная историческая оживленная улица, все условия для активного и успешного бизнеса. Но когда подходишь ближе, удивляешься, почему объект внутри выглядит ухоженным, а снаружи представляет столь печальное зрелище, – говорится в сообщении на сайте КГБУ «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры».

В последний раз историческое здание реставрировали в 2004-2005 годах. Сегодня разрушается парапет центрального ризалита со скульптурной группой. Декоративный элемент уже лишился нескольких кирпичей и вполне может остаться без венчающего карниза. Кроме того, повреждена тротуарная плитка перед зданием, а на парапетных столбиах на кровле выпадают кирпичи и отваливается штукатурная отделка, на козырьке над входом со стороны улицы Истомина проржавел каркас и разбито ударопрочное стекло. К тому же в фонарях установлены плафоны, не соответствующие масштабу конструкции. Фасад здания постепенно разрушается.

Задача всех жителей города бережно относится к уникальным историческим зданиям и их сохранению. Собственники зданий, приобретая их, соглашаются с требованиями и условиями охранных договоров на объекты культурного наследия, но, к сожалению, многие сразу забывают о принятых на себя обязательствах.