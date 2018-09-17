2018-09-17T03:02:40+03:00
Общество

Хабаровск может лишиться прекрасного памятника архитектуры

Срочная реставрация нужна торговому дому «Кунст и Альберс», более известному как «Центральный гастроном»
Ольга КИВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Хабаровск может потерять прекрасный памятник архитектуры ФОТО: КГБУ «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры»Хабаровск может потерять прекрасный памятник архитектуры ФОТО: КГБУ «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры»
Изменить размер текста:

Одно из красивейших зданий в исторической части Хабаровска разрушается прямо на глазах горожан. Однако собственнику, похоже, до этого нет никакого дела. Речь идет о торговом доме «Кунст и Альберс», построенном в 1906 году. Памятник архитектуры находится на улице Муравьева-Амурского, большинству горожан он известен, как «Центральный гастроном».

- Сейчас в здании находятся магазины престижных брендов спортивной одежды, солидный банк, цокольный этаж занимают популярные предприятия общественного питания. Каждый пользователь памятника содержит свои помещения в полном порядке, стараясь привлечь своего клиента. Красная линия, центральная историческая оживленная улица, все условия для активного и успешного бизнеса. Но когда подходишь ближе, удивляешься, почему объект внутри выглядит ухоженным, а снаружи представляет столь печальное зрелище, – говорится в сообщении на сайте КГБУ «Хабаровский краевой центр охраны памятников истории и культуры».

В последний раз историческое здание реставрировали в 2004-2005 годах. Сегодня разрушается парапет центрального ризалита со скульптурной группой. Декоративный элемент уже лишился нескольких кирпичей и вполне может остаться без венчающего карниза. Кроме того, повреждена тротуарная плитка перед зданием, а на парапетных столбиах на кровле выпадают кирпичи и отваливается штукатурная отделка, на козырьке над входом со стороны улицы Истомина проржавел каркас и разбито ударопрочное стекло. К тому же в фонарях установлены плафоны, не соответствующие масштабу конструкции. Фасад здания постепенно разрушается.

Задача всех жителей города бережно относится к уникальным историческим зданиям и их сохранению. Собственники зданий, приобретая их, соглашаются с требованиями и условиями охранных договоров на объекты культурного наследия, но, к сожалению, многие сразу забывают о принятых на себя обязательствах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч