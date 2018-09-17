2018-09-17T03:13:20+03:00
Общество

В краевой столице подвели итоги фестиваля «Добрый Хабаровск»

Самым неравнодушным хабаровчанам вручили редкие и уникальные награды
Ольга КИВА
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В Хабаровске подвели итоги «Доброго Хабаровска» ФОТО: ЦСК «Добрый Хабаровск»В Хабаровске подвели итоги «Доброго Хабаровска» ФОТО: ЦСК «Добрый Хабаровск»
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В краевой столице в пятый раз прошел фестиваль «Добрый Хабаровск». В минувшую субботу, 15 сентября, жители и гости города стали участниками благотворительных акций и помогли тем, кто особенно нуждается в помощи и поддержке. Добрых хабаровчан не остановил даже внезапный дождь. Собранные вещи успели собрать и упаковать.

О результатах фестиваля организаторы ЦСК «Добрый Хабаровск» сообщили в своем аккаунте в социальной сети. В сообщении говорится, что по итогам мероприятия удалось собрать 203 килограмма корма по акции «Гав! Мяу!», больше 24 тысяч подгузников по акции «Счастливый сон», 81 мешок одежды по акции «Свежий свитер», 735 товаров для творчества по акции «Безграничное творчество», а также 193 килограмма макулатуры по акции «Бумажный бум».

Во время фестиваля самым неравнодушным жителям вручили благодарности «Спасибо, добрый человек!». Как говорят сами организаторы, награда престижная, редкая и уникальная - ну где еще возможно получить официальную благодарность, обрамленную фигурной рамкой, за то, что вы хороший, чудный и неравнодушный Человек?

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