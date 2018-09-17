17 Сент. 04:41 2018-09-17T04:41:19+03:00

Более полторы тысячи домов в Хабаровске остались без горячей воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Хабаровске без горячей воды остались более полторы тысячи домов. Однако не во всех случаях причиной стали гидравлические испытания. Так, из-за прорыва на теплотрассе водоснабжение отключили на улице Чкалова, из-за ремонта котельной – на улице Подгаева, из-за капитального ремонта теплотрассы – на улице Воровского. Кроме того, 16 домов на переулке отрадном остались сегодня, 17 сентября, без холодной воды из-за прорыва на водопроводе.

В минувшие сутки на дорогах и во дворах краевого центра работали 75 машин предприятий благоустройства, в том числе ночь – 11 единиц техники. Рабочие вывезли больше 76 кубометров песка и мусора.

По информации, предоставленной единой городской диспетчерской службой Хабаровска, за прошедшие сутки случилось 45 дорожных аварий, зафиксировано четыре возгорания, поступило 706 вызов скорой помощи на пульт «03».

Сегодня утром на маршруты вышло 654 единицы транспорта. Из них 37 трамваев, 20 троллейбусов и 597 автобусов.