В Хабаровске на улице Волочаевской горел автомобиль

17 Сент. 03:34 2018-09-17T03:34:37+03:00

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Вчера вечером, 16 сентября, в центре краевой столице загорелся автомобиль. Происшествие случилось на одной из парковок на улице Волочаевской. Сообщение о случившемся поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 22:20, а в 22:38 пожар уже полностью потушили.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, огонь быстро охватил всю переднюю часть автомобиля, но вовремя вмешавшиеся пожарные остановили дальнейшее распространение пламени. Человеческих жертв, к счастью, нет, но сама машина сильно пострадала. У нее полностью сгорел моторный отсек, повреждена приборная панель.

Расследование инцидента уже началось. Сейчас сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины возгорания и виновных, а также оценивают материальные ущерб.

Гражданам напоминают, что в случае происшествия нужно звонить в службу спасения по телефонам «101» и «112».