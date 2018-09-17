2018-09-17T04:09:59+03:00
Общество

В легкоатлетической эстафете в Хабаровске участвовали более полторы тысячи человек

Так горожане отметили День воинской славы и 73-ю годовщину окончания Второй мировой воны
Ольга КИВА
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Хабаровчане отметили День Воинской славы забегомХабаровчане отметили День Воинской славы забегомФото: Правительство Хабаровского края
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Вчера, 16 сентября, в Хабаровске прошла традиционная легкоатлетическая эстафета. Спортивное событие посвятили празднованию 73-ей годовщины окончания Второй мировой воны и Дня воинской славы. В забеге участвовали более полторы тысячи человек. Среди них представители физкультурных коллективов промышленных предприятий и организаций, военнослужащие, школьники и студенты.

- Здорово увидеть в одном месте так много поклонников бега, - сказал Вячеслав Шпорт. - Хабаровск без преувеличения можно назвать спортивной столицей Дальнего Востока, потому что здесь проходят не только крупные чемпионаты, но и популярные любительские соревнования.

Бегуны стартовали и финишировали на площади Ленина. Сам маршрут пролегал по главным улицам города. Ради спортивного мероприятия временно ограничивали движение машин по дорогам.

Поздравил и наградил победителей эстафеты глава региона. Команды, занявшие второе и третьи места, получили поощрительные призы. Победителям состязаний губернатор края вручил кубки, дипломы и ценные подарки.

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