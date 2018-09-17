2018-09-17T05:10:36+03:00
Происшествия

Сотовый телефон выручил заблудившихся грибников в Хабаровском крае

Правда, спасатели не сразу дозвонились до пострадавших
Ольга КИВА
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Сотовый телефон выручил заблудившихся грибников в Хабаровском краеСотовый телефон выручил заблудившихся грибников в Хабаровском краеФото: ДВРПСО МЧС России
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В Хабаровском крае вывели из леса очередных заблудившихся грибников. Мужчины предусмотрительно взяли с собой сотовый телефон, по которому их в дальнейшем инструктировали спасатели.

- До пострадавших удалось дозвониться не сразу. Позже мужчины ответили и рассказали, что чувствуют себя хорошо. «Потеряшкам» пришлось переночевать в лесу. На такой шаг решились, чтобы не рисковать. Уже смеркалось и грибники в потемках могли получить травму, пробираясь по здешним буреломам, - прокомментировали в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

Спасатели рассказали грибникам, как устроить ночлег, а на следующий день утром с потерпевшими снова связались и рассказали, куда двигаться, ориентируясь по солнцу. В это время в район шестого километра дороги «Комсомольск-на-Амуре – Снежный» отправилась дежурная смена спасателей.

Заблудившиеся двигались по указанному ориентиру и выбрались к ЛЭП. Спасатели объяснили по телефону, куда нужно идти дальше и встретили грибников в назначенном месте. Мужчин доставили в город, медицинская помощь им не понадобилась.

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