Жителю Камчатки грозит 10 лет тюрьмы за хранение синтетических наркотиков

17 Сент. 05:45 2018-09-17T05:45:09+03:00

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На Камчатке ждет суда 42-летний мужчина, которого подозревают в приобретении и хранении наркотических средств. Задержанный прикупил запрещенное вещество у жительницы краевой столицы и собирался употребить его сам, однако после сделки его задержали оперативники УФСБ России по Камчатскому краю.

- У подозреваемого обнаружили почти четыре с половиной грамма синтетического наркотика, что расценивается как крупный размер. Мужчина не стал отпираться и признал свою вину, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Камчатскому краю.

Уголовное дело, которое возбудили против фигуранта, уже находится суде. У мужчины, как выяснилось, довольно запятнанная биография. Ранее он специализировался на имущественных преступлениях и не раз сидел тюрьме за это. Теперь к послужному списку задержанного может прибавиться еще и судимость за приобретение и хранение наркотиков. Одно из возможных наказаний за это преступление – это лишение свободы на срок от трех до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.