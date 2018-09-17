Несовершеннолетний пешеход стал жертвой дорожной аварии в Хабаровске

17 Сент. 06:15 2018-09-17T06:19:49+03:00

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В Хабаровске произошла дорожная авария, в которой пострадал 15-летний ребенок. Происшествие случилось вчера днем, 16 сентября, в центральном районе города. Водитель двигался в своем Nissan Note по путепроводной развязке со стороны улицы Большая по направлению к улице Карла Маркса. Вдруг на дороге появился подросток, которому нужно было попасть на противоположную сторону. При этом несовершеннолетний пешеход решил пересечь дорогу в неустановленном для этого месте.

Как сообщил источник, водитель не успел сориентироваться и наехал на ребенка. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Прибывшие врачи диагностировали у подростка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение голоного мозга, ушиб мягких тканей головы и перелом руки. Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали.

По предварительной информации, водитель был трезв.