В Хабаровске прокуратура накрыла сайт, продающий военные билеты

17 Сент. 06:59 2018-09-17T06:59:26+03:00

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Сотрудники прокуратуры Краснофлотского района проводили плановый мониторинг интернета на предмет обнаружения незаконного контента. В ходе проверки они выявили сайт, который предлагал всем желающим приобрести военный билет - встать на воинский учет в комиссариате с присвоением категории годности без прохождения медицинского освидетельствования. Ну, и, конечно, без прохождения самой воинской службы.

- Действующим законодательством установлен прямой запрет на распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке, к которым и относится подделка официального документа, в данном случае, военного билета, - отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

И.о. прокурора Краснофлотского района обратился с иском в суд, требуя признать информацию на интернет-странице запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требование прокурора и постановил запретить доступ к ресурсу, поэтому в ближайшее время сайт будет заблокирован.