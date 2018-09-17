2018-09-17T08:40:35+03:00
Спорт

Хабаровский «Амур» выйдет на лед с рижским «Динамо»

Игра состоится уже сегодня, 12 сентября
Мария ИГНАТЬЕВА
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Хабаровский «Амур» выйдет на лед с рижским «Динамо»Хабаровский «Амур» выйдет на лед с рижским «Динамо»Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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Хабаровский «Амур» продолжает домашнюю серию игр. Уже сегодня «тигры» встретятся на домашнем льду «Платинум Арены» с рижским «Динамо». В этом сезоне гостей уже нельзя назвать посредственной командой. В нынешнем году у них вполне боеспособный состав и, что намного важнее, приличный тренер.

- Гиртс Анкипанс в КХЛ успел поиграть за рижан, а в прошлом сезоне пришел уже на тренерский мостик. При нем терпящая бедствие Рига сумела наладить набор очков, а теперь он провел полноценную предсезонку, - рассказывают в пресс-службе ХК «Амур». -Он получил пару качественных игроков в усиление – Гудлевскис, Майоне и Кларк дадут команде надежность на последнем рубеже, варианты в большинстве и умение окапываться на пятаке.

Однако у рижан есть прорехи в обороне, что вполне может сыграть на руку «Амуру». Динамовцы в своей зоне играют слабо и будто не уверено. «Тигры» вполне могут заработать на этом два очка, если правильно воспользуются этим.

Матч между «Амуром» и «Динамо» Рига пройдет 12 сентября в 19:30 в «Платинум Арене». Пока в серии домашних игр «тигры» провели две встречи с «Адмиралом», победив в первой из них, и проиграв во второй.

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