2018-09-17T06:35:37+03:00
Общество

Администрацию Хабаровска через суд обязали привести порядок жилой дом-памятник

Историческое здание уже находится в аварийном состоянии и угрожает жизни тех, кто в нем живет
Ольга КИВА
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Администрацию Хабаровска обязали привести порядок жилой дом-памятникАдминистрацию Хабаровска обязали привести порядок жилой дом-памятникФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жилой дом-памятник №102 на улице Шеронова приведут порядок по решению суда. Историческое здание сильно пострадало из-за ненадлежащего содержания. Сейчас оно находится аварийном состоянии, а это, свою очередь, создает угрозу жизни и здоровью тех, кто сейчас живет этом примечательном доме.

Как сообщили пресс-службе прокуратуры края, за состоянием объектов культурного наследия вроде этого дома обязаны следить собственники зданий. Однако владелец этого объекта не озадачивался этим вопросом. Поэтому со временем памятник архитектуры стал разрушаться.

Собственником этого здания является администрация города. Ее-то и обязали через суд восстановить прежний облик здания и в целом привести дом-памятник в порядок. С иском обратился прокурор Центрального района.

Решение еще не вступило в законную силу.

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