2018-09-17T07:27:42+03:00
Происшествия

На Камчатке педофил отправится в тюрьму на 13 лет

Среди его жертв девочки 13, 14 и 15 лет
Ольга КИВА
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На Камчатке педофил отправится в тюрьму на 13 летНа Камчатке педофил отправится в тюрьму на 13 летФото: Борис КОКУРИН
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На Камчатке вынесли приговор любителю несовершеннолетних девочек. Житель села Соболево развлекался со своими жертвами, несмотря на юный возраст жертв и их попытки сопротивляться. Одну из школьниц он запугал и заставил прийти еще раз, чтобы снова над ней надругаться.

- Самой младшей из потерпевших всего 13 лет. Фигурант изнасиловал ее в 2014 году. В 2017 году от его действий пострадали еще три девочки 14 и 15 лет. Он заманил несовершеннолетних в квартиру, а потом повторил свое преступление трехлетней давности. При этом, одну из пострадавших он заставил прийти еще раз. Он угрожал, что расскажет окружающим о том, чем она занималась. Девочка испугалась и выполнила его требование, - прокомментировали в СУ СК России по Камчатскому краю.

Подсудимого приговорили к 13 годам лишения свободы. Свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

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