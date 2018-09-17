На Камчатке педофил отправится в тюрьму на 13 лет

17 Сент. 07:27 2018-09-17T07:27:42+03:00

Изменить размер текста: A A

На Камчатке вынесли приговор любителю несовершеннолетних девочек. Житель села Соболево развлекался со своими жертвами, несмотря на юный возраст жертв и их попытки сопротивляться. Одну из школьниц он запугал и заставил прийти еще раз, чтобы снова над ней надругаться.

- Самой младшей из потерпевших всего 13 лет. Фигурант изнасиловал ее в 2014 году. В 2017 году от его действий пострадали еще три девочки 14 и 15 лет. Он заманил несовершеннолетних в квартиру, а потом повторил свое преступление трехлетней давности. При этом, одну из пострадавших он заставил прийти еще раз. Он угрожал, что расскажет окружающим о том, чем она занималась. Девочка испугалась и выполнила его требование, - прокомментировали в СУ СК России по Камчатскому краю.

Подсудимого приговорили к 13 годам лишения свободы. Свое наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.