2018-09-17T07:51:26+03:00
Происшествия

Житель Хабаровского края попался на хранении 16 килограммов черной икры у себя дома

Он рассказал оперативникам, что накануне поймал осетра
Мария ИГНАТЬЕВА
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Житель Хабаровского края попался на хранении 16 килограммов черной икры у себя домаЖитель Хабаровского края попался на хранении 16 килограммов черной икры у себя домаФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае сотрудники полиции нашли в доме у жителя Николаевска-на-Амуре приличное количество черной икры. Оперативники провели обыски в частном доме у подозреваемого и обнаружили там больше десяти килограммов запрещенного биоресурса.

- Полицейским при поддержке силовиков удалось найти и изъять 30 поллитровых пластиковых контейнеров объемом и еще два - объемом по 0,25 литра с икрой рыб осетровых видов. Общий вес деликатеса составил около 16 килограммов, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый в браконьерстве 32-летний мужчина рассказал полицейским, что икру он извлек из рыбы, которую сам накануне выловил. Икру оперативники изъяли и передали на ответственное хранение. А по факту преступления возбудили уголовное дело по статье Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенным в Красную книгу». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, если вину докажут в суде. Пока же ему вручили обязательство о явке, расследование уголовного дела продолжается.

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