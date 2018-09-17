В Хабаровске похититель обчистил дом, пока хозяин с друзьями отдыхал во дворе

17 Сент. 10:12 2018-09-17T10:12:57+03:00

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В Хабаровске задержали приезжего по подозрению в краже. По данным следствия, мужчина забрался в чужой дом, когда подвернулся удобный случай. Находясь на улице Батумской, он через забор заметил, как хозяин дома выпивает со своими друзьями. Подозреваемый забрался в дом через запасной вход и обыскал комнаты, пока его никто не видел.

- Добычей злоумышленника стали 130 тысяч рублей, сотовый телефон, ювелирные украшения и личные документы хозяина дома и его гостей. Общий ущерб троих пострадавших составил 210 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам задержанный рассказал полицейским, что продал «ювелирку» и сотовый телефон какому-то незнакомцу, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Полицейские выяснили, что фигурант приехал в Хабаровск из западного региона. В краевой столице он снимал комнаты и довольно часто менял места жительства. Сейчас оперативники выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.