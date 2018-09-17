Строительство аэровокзала в Хабаровске идет по графику

17 Сент. 09:27 2018-09-17T09:27:58+03:00

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Губернатор Хабаровского края проинспектировал строительство аэровокзала. Представители генерального подрядчика продемонстрировали главе региона, что уже сделано, и рассказали о предстоящих работах.

- Фундаментные работы уже закончились. Идет к концу завершение строительства перекрытий третьего этажа. Рабочие уже приступили к возведению четвертого. Также поступили первые партии металлоконструкций крыши и каркаса здания. В общей сложности на объекте сейчас работают порядка 300 человек и более 20 единиц строительной техники, – сообщил Озат Хасан Эмре, генеральный директор ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ».

Аэровокзал планируют сдать в третьем квартале 2019 года. Как отметил губернатор края, в целом строительство объекта идет по графику. По проекту в нем предусмотрены три телетрапа, 12 лифтов и семь эскалаторов. Конструкцию аэровокзала продумывали с расчетом, что в нем комфортно себя будут чувствовать и маломобильные пассажиры.