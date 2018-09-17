Жителя Сахалина оштрафовали за пропаганду свастики

17 Сент. 09:10 2018-09-17T09:10:35+03:00

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Двадцативосьмилетний сахалинец в апреле 2018 года, находясь на территории исправительной колонии №1 УФСИН России, решил похвалиться перед заключенными и сотрудниками учреждения своей татуировкой. Мужчина без стеснения продемонстрировал окружающим набитую на голени свастику, пропагандируя тем самым нацистскую символику и оскорбляя память жертв Великой Отечественной войны.

- В отношении гражданина составили административный протокол по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, или символики экстремистских организаций» административного кодекса РФ, - рассказали в пресс -службе Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Накануне мировой суд рассмотрел дело и признал жителя Сахалинской области виновным в административном правонарушении. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей.