2018-09-17T11:36:12+03:00
Происшествия

Житель Хабаровского края, до смерти избивший родного брата, пойдет под суд

Мужчина решил проучить родственника, который издевался над их матерью
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Житель Хабаровского края, до смерти избивший родного брата, пойдет под суд Фото: СУ СКР по Хабаровскому краюЖитель Хабаровского края, до смерти избивший родного брата, пойдет под суд Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю
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В мае этого года в поселке Переяславка разыгралась семейная драма -33-летний сельчанин, проживавший вместе с матерью, вел асоциальный образ жизни, регулярно пил и набрасывался с кулаками на женщину, вымогая деньги на выпивку. Не выдержав такой жизни, мать обратилась за помощью к младшему сыну. Мужчина пришел в ее дом, чтобы разобраться со старшим братом и покончить с побоями и алкоголем, однако родственник встретил его недружелюбно, начал оскорблять - завязался конфликт. В результате 30-летний обвиняемый избил родного брата, да так, что тот скончался в реанимации от черепно-мозговой травмы, спустя сутки.

- В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, свои действия объяснил желанием защитить мать от нерадивого родственника, - рассказали в пресс-службе СУ СКР Хабаровского края. - Ранее мужчина отбывал срок за избиение своего брата в 2015 году, освободившись в 2018 из мест лишения свободы, совершил аналогичный поступок.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» направили в суд для рассмотрения по существу.

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