В Хабаровске открылся филиал центра по сдаче норм ГТО

17 Сент. 10:36 2018-09-17T10:36:33+03:00

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Движение «Готов к труду и обороне» постепенно набирает популярность среди местного населения, поэтому для удобства последнего городская администрация приняла решение об открытии филиала муниципального центра тестирования по выполнению нормативов комплекса.

- Филиал центра тестирования находится рядом со школой № 77 в спортивном комплексе «Галактика», на базе учебного заведения можно будет пройти часть дисциплин, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Горожане и руководители организаций могут обращаться по любым вопросам, связанным с выполнением комплекса ГТО, получать консультации, подавать заявки на выполнение нормативов.

Специалисты, работающие в новом филиале, будут также обрабатывать результаты прошедших испытаний комплекса и отправлять их на официальный сайт. Там же спортсмены, выполнившие нормативы, смогут получить свои наградные значки. А в скором времени второй филиал планируют открыть в Индустриальном районе города, чтобы сделать тестирование доступнее для его жителей.