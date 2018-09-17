В Хабаровске откроют выставку работ Георгия Пермякова

17 Сент. 11:00 2018-09-17T11:01:02+03:00

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Выставка из цикла «Город. События. Люди» распахнет свои двери для посетителей уже совсем скоро - в среду 19 сентября. В экспозиции будут представлены уникальные работы из коллекции Георгия Пермякова - краеведа, прозаика и переводчика восточных и европейских языков.

- Георгий Пермяков более двадцати лет прожил в Китае, - рассказали в пресс -службе администрации Хабаровска. - В тридцатых - сороковых годах прошлого века он создал удивительное описание национальных традиций, обычаев и обрядов жителей Японии и Китая, которое поместилось в 50 томах и теперь будет представлено широкой публике.

Этнографическую коллекцию из личного архива Пермякова предоставила его дочь - Алла Сумская. Открытие выставки состоится 19 сентября в три часа дня в музее истории города по адресу: улица Ленина, 85.