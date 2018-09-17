В Хабаровске откроют выставку работ Георгия Пермякова
Выставка из цикла «Город. События. Люди» распахнет свои двери для посетителей уже совсем скоро - в среду 19 сентября. В экспозиции будут представлены уникальные работы из коллекции Георгия Пермякова - краеведа, прозаика и переводчика восточных и европейских языков.
- Георгий Пермяков более двадцати лет прожил в Китае, - рассказали в пресс -службе администрации Хабаровска. - В тридцатых - сороковых годах прошлого века он создал удивительное описание национальных традиций, обычаев и обрядов жителей Японии и Китая, которое поместилось в 50 томах и теперь будет представлено широкой публике.
Этнографическую коллекцию из личного архива Пермякова предоставила его дочь - Алла Сумская. Открытие выставки состоится 19 сентября в три часа дня в музее истории города по адресу: улица Ленина, 85.