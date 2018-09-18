2018-09-18T05:17:12+03:00
Происшествия

В Хабаровске автомобилист сбил пятилетнего ребенка

Малыш в одиночестве переходил дорогу в неположенном месте
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске автомобилист сбил пятилетнего ребенкаВ Хабаровске автомобилист сбил пятилетнего ребенкаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ребенок 2012 года рождения, необъяснимым образом оставшийся на улице один, без надзора родителей, угодил под колеса Toyota Funcargo в тот момент, когда пытался самостоятельно перейти дорогу. Водитель легковушки двигался по улице Ульяновской со стороны переулка Отрадного и столкнулся с маленьким пешеходом, перебегавшим дорогу буквально в нескольких метрах от «зебры».

- У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы в области лба и госпитализировали во Вторую краевую больницу, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровскому краю. - Водитель 1952 года рождения имеет водительский стаж с 1993 года, на момент ДТП предоставил патрульным все документы на автомобиль и страховой полис, а также сдал алкопробу.

Сейчас жизнь пострадавшего малыша вне опасности, однако полиции предстоит установить, как малолетний ребенок оказался на дороге один, и где в этот момент находились его родители.

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