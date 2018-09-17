Новый терминал аэропорта в Хабаровске сдадут в 2019 году

17 Сент. 12:01 2018-09-17T12:02:52+03:00

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ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

В Хабаровске продолжается реконструкция воздушной гавани. Специалисты говорят, что благодаря своевременному финансированию уже через год в дальневосточной столице появится обновленный аэропорт. Улететь из нового аэровокзала пассажиры смогут ориентировочно уже в ноябре 2019 года.

Руководство аэропорта сообщило, что строительство идет строго по графику. В планах до конца 2018 года закрыть контур здания, а в феврале 2019-го завершить фасадные работы. В целом же строители намерены закончить все работы до конца следующего августа. После этого начнется пусконаладка оборудования и приемка объекта государственными надзорными органами.

Новое здание терминала внутренних авиалиний будет состоять из пяти этажей общей площадью 26 тысяч квадратных метров. Пропускная способность в час будет составлять 1200 человек, а в год около трех миллионов.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РАЗМЕРЫ И БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

В городской администрации заверили, что впечатлять воздушная гавань будет не только количеством пассажиров, но и соответствием всем современным стандартам и требованиям в области экологии, энергосбережения и обеспечения комфортной среды. Там будет три телетрапа, по которым можно будет попасть прямо с борта самолета в помещения терминала и наоборот. Помимо этого, его оснастят 12 лифтами и семью эскалаторами. В терминале будет удобно как пассажирам с детьми, так и людям с ограниченными возможностями.

Глава региона отметил, что возлагает большие надежды на новое здание воздушной гавани. Он считает, что современный аэропорт позволит увеличить поток туристов в край и географию отрасли в целом.

Общая стоимость проекта вместе со вторым этапом, в рамках которого построят новый международный терминал и перрон, - более 20 миллиардов рублей, при этом 4,9 миллиарда - инвестиционные вложения.