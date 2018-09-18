18 Сент. 01:36 2018-09-18T01:36:00+03:00

Погода в Хабаровске на 18 сентября 2018: днем +19, без существенных осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Изменить размер текста: A A

На погоду региона продолжает влиять обширный малоподвижный циклон с двумя центрами, которые располагаются аж над Камчаткой. Территория находится во власти не просто пониженного атмосферного давления, но ещё и отягощенного холодными фронтами. Поэтому понижение температурного фона продолжится как днем, так и ночью. Осадки могут быть везде, в основном, слабые, и лишь в Охотске умеренные.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +17+19. Уровень Амура 336 см. В ближайшие двое суток без существенных изменений. Температура воды 15 градусов.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +18+20.

В Совесткой Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +16+18. Уровень Амура 316 см.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +2+4. Днем +14+16.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +11+13. Уровень Амура в устье реки 166 см.

В Охотске дождь. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +11+13.

В Биробиджане без осаков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +18+20.