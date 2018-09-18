Жильцы дома на Сахалине запретили выгул собак под своими окнами

18 Сент. 03:46 2018-09-18T03:46:57+03:00

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В областной столице жильцы одного дома запретили выгуливать собак под своими окнами. Раньше возле дома часто прогуливались собачники с питомцами. После таких гостей, как правило, оставались экскременты. Владельцы животных в большинстве своем просто не убирали за своими питомцами. Но это не единственное обстоятельство, которое не устраивало жильцов дома.

- Площадку за домом облюбовали граждане без определенного места жительства. Они собирались большими компаниями под окнами жильцов, вели себя шумно, создавали определенный дискомфорт, - рассказала Татьяна Хван, председатель ТОС «Космос».

Жители решили прогнать не прошеных гостей, а саму территорию благоустроить. Они установили ограду, вывезли мусор, обрезали сухие ветки деревьев, а также закупили и посадили кустарники. Всю эту работу сделали за счет грантовой поддержки администрации города. Работы еще не закончились, а местные старики и старушки уже прогуливаются по тропинке и дышат воздухом. В планах инициаторов благоустройства заказать скамейки, урны и дизайнерские клумбы.

Благоустройством придомовой территории также занялись жильцы дома №304В на улице Ленина. Здесь на грантовые деньги сделали детскую площадку, оснащенную безопасным покрытием. Его «фишка» в амортизирующем эффекте. Теперь местные дети могут отлично проводить время в собственном дворе, а не бегать в соседний, как было раньше.

По информации ведущего советника департамента внутренней политики администрации Южно-Сахалинска Елены Кузьминой, за три года гранты на благоустройство дворовых территорий получили 28 проектов на общую сумму более 13 миллионов рублей. Представителей ТОС, желающих принять участие в конкурсе проектов в 2019 году, консультируют по телефону (4242) 300-814, добавочный 3, 7.