На Сахалине обнаружили труп подростка в трансформаторной будке

18 Сент. 05:54 2018-09-18T05:54:42+03:00

Несовершеннолетний пропал еще в июне, когда отправился школу

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В поселке Ноглики нашли труп пропавшего подростка. Несовершеннолетний местный житель ушел из дома школу еще в июне этого года. До сих пор о его местонахождении ничего не было известно. Тело 16-летнего погибшего обнаружили трансформаторной будке, расположенной на улице Штернберга в районе дома №5.

Как сообщили в СУ СК России по Сахалинской области, чтобы установить причину смерти тело несовершеннолетнего отправили морг. На месте происшествия определить, из-за чего скончался подросток, не удалось.

По факту исчезновения несовершеннолетнего жителя поселка было возбуждено уголовное дело. Теперь следователям предстоит установить обстоятельства гибели подростка, опросить свидетелей и дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы. На основании полученных данных представители закона примут процессуальное решение. Расследование продолжается.