В Хабаровском крае собрали больше половины урожая зерновых культур

18 Сент. 02:40 2018-09-18T02:40:51+03:00

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В Хабаровском крае идет уборочная кампания зерновых культур. На сегодняшний день аграрии справились со своей задачей почти на 72 процента. Они собрали более 14 тысяч тонн ожидаемого урожая.

- Сельскохозяйственные предприятия собирают в основном овес и пшеницу. Первую зерновую культуру убрали с территории площадью более четырех с половиной гектаров, а вторую – с территории площадью почти полторы тысячи гектаров. Аграрии должны закончить заготовительные работы до конца сентября, - прокомментировали в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края.

Также в регионе заготавливают грубые и сочные корма. Сельскохозяйственные предприятия запасаются к зиме сеном, сенажом, соломой и силосом. Уже собрали более 12 тысячи тонн грубых кормов, что составляет 41,7 процентов необходимого объема, а также почти семь тысячи тонн сочных кормов, то есть 17,3 процентов от нужного объема.