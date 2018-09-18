2018-09-18T02:40:51+03:00
Общество

В Хабаровском крае собрали больше половины урожая зерновых культур

Аграрии собирают овес и пшеницу, а также заготавливают грубые корма
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае собрали больше половины урожая зерновых культурВ Хабаровском крае собрали больше половины урожая зерновых культурФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае идет уборочная кампания зерновых культур. На сегодняшний день аграрии справились со своей задачей почти на 72 процента. Они собрали более 14 тысяч тонн ожидаемого урожая.

- Сельскохозяйственные предприятия собирают в основном овес и пшеницу. Первую зерновую культуру убрали с территории площадью более четырех с половиной гектаров, а вторую – с территории площадью почти полторы тысячи гектаров. Аграрии должны закончить заготовительные работы до конца сентября, - прокомментировали в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края.

Также в регионе заготавливают грубые и сочные корма. Сельскохозяйственные предприятия запасаются к зиме сеном, сенажом, соломой и силосом. Уже собрали более 12 тысячи тонн грубых кормов, что составляет 41,7 процентов необходимого объема, а также почти семь тысячи тонн сочных кормов, то есть 17,3 процентов от нужного объема.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч