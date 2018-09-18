2018-09-18T03:09:35+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре агрессивный посетитель суда ждет приговора

Мужчина, будучи пьяным, громко ругался матом
Ольга КИВА
Поделиться:
В Комсомольске-на-Амуре агрессивный посетитель суда ждет приговораВ Комсомольске-на-Амуре агрессивный посетитель суда ждет приговораФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителя Комсомольска-на-Амуре собираются судить за недостойное поведение в зале суда. Его подвели алкоголь и собственная беспечность. Мало того, что мужчина явился на судебное заседание, будучи пьяным, так он еще и ругался матом. При этом фигурант настолько эмоционально выражал свое негодование, повышая голос, что судебным приставам пришлось унимать буйного посетителя.

- Такое поведение противоречит не только правилам этикета, но и нормам закона. Поэтому против буйного посетителя составили протокол об административном правонарушении. Наказание в этом случае – это штраф от 500 до одной тысячи рублей, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сейчас комсомольчанин ждет приговора, который целиком и полностью зависит от решения мирового судьи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Сахалине двое полицейских стали жертвами агрессивного водителя
Камчатские спасатели на «Кальмаре» отбуксировали рыбаков, застрявших в море
Отбывающего наказание жителя Камчатки и его подельника обвиняют в вымогательстве
В Хабаровске простятся с известной дальневосточной поэтессой Людмилой Миланич
Малоимущим на Сахалине дадут деньги на покупку приставок для цифрового телевидения
Более полутора тысяч домов в Хабаровске остались без горячей воды
В поселке Майский Хабаровского края построят завод по переработке леса
Погода в Хабаровске на 25 сентября 2018: днем +15, небольшой дождь
В общежитии Хабаровска обокрали студентку
В Хабаровском крае займутся безопасностью детей в школах
900 кустов конопли вырастил на даче житель Хабаровского края, сидя на пенсии
В Хабаровске стартуют сразу три конкурса патриотической направленности
Отбывающего наказание жителя Хабаровского края обвиняют в нападении на сотрудника исправительной колонии
В больнице на Камчатке скончался мужчина, которому стало плохо в аэропорту
В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон 2018-2019
Житель Сахалина зверски избил знакомого монтировкой
В Биробиджане спасающиеся бегством виновники дорожной аварии врезались в служебную машину
В Комсомольске-на-Амуре за невыплату зарплаты осудят директора коммерческой фирмы
Новый губернатор Хабаровского края вступит в должность на следующей неделе
На Камчатке полиция «накрыла» наркопритон
На перекрестке улиц Серышева-Запарина в Хабаровске ограничили проезд автомобилей
Матч между «Амурскими тиграми» и «Капитаном» закончился победой хабаровчан
Молодой житель Камчатки сгорел заживо в собственной квартире
Пожар в частной бане Хабаровска: потушив огонь, спасатели нашли труп мужчины
На Сахалине детсадовцы провели настоящий футбольный матч