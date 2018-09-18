В Комсомольске-на-Амуре агрессивный посетитель суда ждет приговора

18 Сент. 03:09 2018-09-18T03:09:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Комсомольска-на-Амуре собираются судить за недостойное поведение в зале суда. Его подвели алкоголь и собственная беспечность. Мало того, что мужчина явился на судебное заседание, будучи пьяным, так он еще и ругался матом. При этом фигурант настолько эмоционально выражал свое негодование, повышая голос, что судебным приставам пришлось унимать буйного посетителя.

- Такое поведение противоречит не только правилам этикета, но и нормам закона. Поэтому против буйного посетителя составили протокол об административном правонарушении. Наказание в этом случае – это штраф от 500 до одной тысячи рублей, - прокомментировали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сейчас комсомольчанин ждет приговора, который целиком и полностью зависит от решения мирового судьи.