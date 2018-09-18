2018-09-18T06:35:34+03:00
Общество

Раненая краснокнижная сова лежала на автотрассе в Хабаровском крае

У птицы было сломано крыло
Ольга КИВА
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Раненая краснокнижная сова оказалась на автотрассе в Хабаровском краеРаненая краснокнижная сова оказалась на автотрассе в Хабаровском краеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Жители села Казакеичево обнаружили на автодороге сову. Добросердечные люди даже не подозревали, что в их руках оказалась редкая краснокнижная осообь. Сельчане осмотрели птицу и заметили, что у нее сломано левое крыло. Они приютили у себя пернатое до утра, а на следующий день передали «найденыша» специалистам из заповедника «Большехехцирский».

- Спасенная местными жителями птица – это иглоногая сова. Она занесена в Красную книгу. Ее назвали так, потому что на ее лапках есть острые щетинки, которые помогают добывать насекомых для пропитания. На данный момент это малоизученный вид птиц, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалисты осмотрели пернатое и вынесли свой вердикт – к сожалению, крыло уже не восстановить. Сейчас сотрудники заповедника оформляют документы, необходимые для содержания краснокнижной птицы. Сова поселится в здешнем вольере.

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