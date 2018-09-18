Жителей Хабаровска приглашают на первую премьеру нового театрального сезона

18 Сент. 04:16 2018-09-18T04:16:01+03:00

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В Хабаровске начался новый театральный сезон, который полон сюрпризов для зрителей. Один из них – премьера спектакля «Цыганка и барон» Иоганна Штрауса, которая состоится 5 и 6 октября.

Оригинальная постановка представляет собой новое прочтение старой оперетты. Зрители увидят всю прелесть и многогранность увлекательной истории о любви и счастье, которые обретают герои этой истории. По задумке режиссера, на представлении свершится магия Штрауса, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Как сообщили в Хабаровском краевом музыкальном театре, это будет первая премьера в новом театральном сезоне. В спектакле сплетутся мистика, гадания, вера в себя и ожидание счастья. Все действия будут проходить под великолепную музыку гениального Штрауса. Классическая мелодия отражает настроение героев и в целом постановки. В ней есть и веселье, и яркость, и легкость.