2018-09-18T04:56:21+03:00
Политика

В Хабаровском крае прошли учения для войск противовоздушной обороны ВВО

Бойцы успешно отразили нападение условного врага
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае прошли учения для войск противовоздушной обороныВ Хабаровском крае прошли учения для войск противовоздушной обороныФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Хабаровском крае прошла тренировка войск противовоздушной обороны Восточного военного округа с использованием зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Во время учений бойцы уничтожили беспилотники условного противника, выполнили нормативы по развертыванию техники на неподготовленной местности и заступлению на боевое дежурство.

- Во время тренировки по охране воздушного пространства региона военнослужащие искали, захватывали и сопровождали воздушные цели. Одной из задач было распределить цели для пушечного и ракетного вооружения, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Бойцы успешно справились и со сложными задачами. Например, уничтожили за счет электронных пусков все до одного беспилотники, летящие на разных высотах. Также во время учений особое внимание уделили передаче между боевыми машинами информации о целях, при условии, что противник создает помехи с помощью радиоэлектроприборов.

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