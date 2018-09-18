В Хабаровском крае прошли учения для войск противовоздушной обороны ВВО

18 Сент. 04:50 2018-09-18T04:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае прошла тренировка войск противовоздушной обороны Восточного военного округа с использованием зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Во время учений бойцы уничтожили беспилотники условного противника, выполнили нормативы по развертыванию техники на неподготовленной местности и заступлению на боевое дежурство.

- Во время тренировки по охране воздушного пространства региона военнослужащие искали, захватывали и сопровождали воздушные цели. Одной из задач было распределить цели для пушечного и ракетного вооружения, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Бойцы успешно справились и со сложными задачами. Например, уничтожили за счет электронных пусков все до одного беспилотники, летящие на разных высотах. Также во время учений особое внимание уделили передаче между боевыми машинами информации о целях, при условии, что противник создает помехи с помощью радиоэлектроприборов.