Из незапертого частного дома на Сахалине похититель вынес бытовую технику в несколько заходов

18 Сент. 06:57 2018-09-18T06:57:20+03:00

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Жительница областной столицы оказалась жертвой похитителя. Из ее частного дома вор вынес всю бытовую технику и телефоны. Как позже выяснилось, злодею даже не пришлось ломать замок, чтобы забраться внутрь – дверь и так была открыта. Хозяйка забыла запереть дом, когда уходила.

- По подозрению в раже задержали 53-летнего горожанина, который живет недалеко от потерпевшей. Он заметил, что дверь дома открыта и план сложился у него сам собой. В несколько заходов он вынес из дома телевизор, музыкальный центр, фотоаппарат и два мобильных телефона. Задержали его, когда он нес микроволновую печь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Мужчина при виде полицейских сразу сообразил, что надо избавиться от главной улики и выбросил микроволновку в кусты. Он бросился бежать, но полицейские его догнали. Позже на допросе он признался, что собирался продать похищенное. Он рассказал правоохранителям, где спрятал добычу. Имущество нашли и вскоре вернут его законной владелице.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.