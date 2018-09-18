2018-09-18T07:34:53+03:00
Происшествия

В Комсомольске полиция изъяла 13 килограммов марихуаны

В отношении трех подозреваемых возбудили уголовное дело
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Комсомольске полиция изъяла 13 килограммов марихуаныВ Комсомольске полиция изъяла 13 килограммов марихуаныФото: УТ МВД России по ДФО
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Житель Еврейской автономной области вместе с двумя своими друзьями-комсомольчанами насобирали 13 килограммов марихуаны на троих. Наркотик мужчины планировали употребить по назначению, однако в их планы вмешалась транспортная полиция.

- В ходе проведения оперативно - профилактической операции «Мак-2018», в районе поселка Молодежный были задержаны трое мужчин, в отношении которых возбудили уголовное дело по статье 228 части второй, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ДФО. - Один из задержанных ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных деяний.

Подозреваемых на время следствия отпустили под подписку о невыезде, однако если вина мужчин будет доказана судом, им может грозить суровое наказание - вплоть до десяти лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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