В Комсомольске полиция изъяла 13 килограммов марихуаны

18 Сент. 07:34 2018-09-18T07:34:53+03:00

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Житель Еврейской автономной области вместе с двумя своими друзьями-комсомольчанами насобирали 13 килограммов марихуаны на троих. Наркотик мужчины планировали употребить по назначению, однако в их планы вмешалась транспортная полиция.

- В ходе проведения оперативно - профилактической операции «Мак-2018», в районе поселка Молодежный были задержаны трое мужчин, в отношении которых возбудили уголовное дело по статье 228 части второй, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ДФО. - Один из задержанных ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных деяний.

Подозреваемых на время следствия отпустили под подписку о невыезде, однако если вина мужчин будет доказана судом, им может грозить суровое наказание - вплоть до десяти лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.