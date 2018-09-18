2018-09-18T07:56:02+03:00
Происшествия

Жительницу Камчатки обвиняют в попытке убийства собственного мужа

Правда, сама фигурантка не помнит, за что хотела зарезать супруга
Ольга КИВА
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Жительницу Камчатки обвиняют в попытке убийства собственного мужаЖительницу Камчатки обвиняют в попытке убийства собственного мужаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жительница села Усть-Камчатск стала фигуранткой уголовного дела. Женщину обвиняют в покушении на убийство собственного супруга в их совместной квартире. Потерпевший мирно спал, когда пьяная жена набросилась на него с кухонным ножом. Муж проснулся после того, как женщина два раза ударила его в шею.

- Пострадавший авктивно сопротивлялся и не позволил женщине довести преступный замысел до конца. Однако сельчанка боролась до последнего и даже успела нанести еще один удар в живот, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Следователям не удалось узнать у 43-летней задержанной причины нападения на мужа. Женщина уверяет, что не помнит, почему решилась на убийство мужчины. Расследование этого инцидента продолжается. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося, а также назначить необходимые экспертизы.

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