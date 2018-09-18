На «Городскую среду» в Комсомольске-на-Амуре потратят 91 миллион рублей

18 Сент. 08:26 2018-09-18T08:26:30+03:00

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Комсомольск-на-Амуре участвует в программе «Формирование комфортной городской среды». Это значит, что дворы в городе Юности станут красивее, чище и опрятнее. Так, в прошлом году благоустроили 47 дворов и пять общественных территорий. В планах на 2018 год привести в порядок 16 дворовых территорий в Центральном районе города и 11 - в Ленинском районе.

Как сообщили в Минвостокразвития, в этом году на ремонт и благоустройство городских дворовых территорий выделили более 91 миллиона рублей. К слову, в городской администрации уже формируют список дворов, которые собираются привести в порядок в 2019 году.

В целом Хабаровский край в 2018 году получил больше 324 миллионов рублей рамках «Городской среды». На эти деньги отремонтировали в общей сложности 219 дворовых и 83 общественных территории, а также семь городских парков.