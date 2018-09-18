18 Сент. 09:02 2018-09-18T09:03:17+03:00

Мошенники из Комсомольска-на-Амуре выманивали деньги у желающих купить машины с аукциона в Японии Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Трех жителей Комсомольска-на-Амуре осудили за мошенничество. Злоумышленники наживались на доверии людей с апреля по сентябрь 2017 года. За это время они выманили шесть миллионов рублей у шести потерпевших.

- Жертвами осужденных становились люди, желающие купить машину с аукциона в Японии. Как правило, они сами приходили к злоумышленникам по объявлению. Один из преступников консультировал покупателей, искал для них авто и заключал договоры. Потом потерпевшие рассчитывались, и осужденные забывали про своих «клиентов», - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Чтобы проворачивать аферы преступники зарегистрировали организацию. Директором фирмы назначили безработного местного жителя. Они заплатили ему и пообещали, что деятельность фирмы будет вполне законной. Объявления о продаже машин они размещали от имени организации.

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на сроки от трех лет до трех лет и восьми месяцев. Также мошенников обязали заплатить штрафы от 40 до 70 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, так как осужденные подали апелляционные жалобы.