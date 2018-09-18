2018-09-18T09:40:42+03:00
Общество

В Хабаровском крае три судна плавали без разрешительных документов

Речной транспорт вернется «в строй», когда пройдет техническое освидетельствование
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае три судна плавали без разрешительных документовВ Хабаровском крае три судна плавали без разрешительных документовФото: Евгения ГУСЕВА
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Три судна в Николаевске-на-Амуре не прошли прокурорскую проверку. Как выяснилось, речной транспорт давно не проходил техническое освидетельствование. Кроме того, владельцы и арендаторы движимого имущества не смогли представить судовые документы.

- Найденные недочеты трактуются как неисполнение законодательства о безопасности судоходства и мореплавания. Среди суден, которые запретили использовать, самоходный паром, несамоходная баржа и плавсредство для переработки водных биологических ресурсов, - говорится в сообщении на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

После проверки владельцев речного транспорта призвали к ответу и через суд обязали устранить нарушения. Теперь они смогут использовать судна только после того, как получат документы, подтверждающие, что плавсредства можно использовать согласно требованиям закона.

Решения суда не вступили в законную силу.

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