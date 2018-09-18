В Хабаровском крае спасатели вывели из леса заблудившегося грибника

18 Сент. 10:07 2018-09-18T10:07:25+03:00

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В Хабаровском крае еще один грибники вышел из леса с помощью спасателей. Мужчина отправился на природу сегодня утром, 18 сентября. Он блуждал примерно полтора часа, пока не понял, что самостоятельно ему не выбраться. Грибник предусмотрительно захватил с собой сотовый, по которому позже и сообщил спасателям о своей ситуации.

- На поиски мужчины в район поселка Анастасьевка отправились три человека. Пострадавший был все время на связи, но самостоятельно определить свое местонахождение он не мог. Тогда спасатели использовали звуковые сигналы. Грибник услышал их и понял, куда нужно идти, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Хабаровскому краю.

Мужчина вскоре вышел к трассе, где его ждали спасатели. Пока он пробирался через лесной массив получил несколько ссадин и поцарапался. Грибника доставили в лазарет Амурского спасательного центра. Там ему оказали медицинскую помощь, после проводили домой.