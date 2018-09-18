2018-09-18T10:33:19+03:00
Общество

В Хабаровске снесут еще три барака

Вместо них построят современную новостройку
Ольга КИВА
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В Хабаровске снесут еще три баракаВ Хабаровске снесут еще три баракаФото: Администрация Хабаровска
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На переулке Батарейном в Хабаровске расчистят место для строительства нового здания. Сейчас здесь стоят старые бараки, обитатели которых уже обживают новые квартиры. В планах застройщика возвести на этом месте современный двухподъездный 15-этажный дом, рассчитанный на 182 квартиры. Готовый объект собираются сдать в 2020 году.

- Обустраивать эту территорию будет компания, победившая в торгах. При этом одним из условий договора было обязательное расселение стоящих на этой территории бараков. Право развивать территорию в центре дальневосточной столице обошлось застройщику в один миллион 800 тысяч рублей. Эти деньги направили в городской бюджет, - рассказал Иван Стицкий, начальник отдела развития территорий и торгов городского департамента архитектуры, строительства и землепользования.

Строительная компания также собирается отремонтировать детский игровой городок во дворе соседнего с новостройкой дома. Архитекторы предусмотрели возведение площадок для разновозрастных ребят, сквер для общих собраний жильцов и проведения массовых мероприятий, универсальную спортплощадку для занятий воркаутом и игровыми видами спорта, большое количество разнообразного озеленения. На первом этаже дома обустроят торговую галерею, а на улице - парковку, рассчитанную на 180 машиномест.

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