«СКА-Нефтяник» ищет самых талантливых и красивых девушек Хабаровска

18 Сент. 11:00 2018-09-18T11:00:40+03:00

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В Хабаровске пройдет кастинг среди девушек старше 17 лет. Участницы, прошедшие отбор, станут частью группы поддержки клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник». Конкурс среди самых обаятельных, красивых и талантливых устраивают в понедельник, 24 сентября, в арене «Ерофей». Начало кастинга в 18:00. Вход через служебный вход южной трибуны.

Как сообщили в пресс-службе «СКА-Нефтяник», среди требований к потенциальным участницам акробатическая, хореографическая или гимнастическая подготовка. Также приветствуются навыки чирлидинга.

Организаторы отмечают, что желающим участвовать в кастинге необходимо предварительно зарегистрироваться. Для этого нужно отправить сообщение на телефон 8-914-548-07-59 или на электронную почту на адрес skabandy47@mail.ru с пометкой «Кастинг». В заявке надо указать полное ФИО, возраст, чем занимались ранее, а также полное количество лет и информацию о достигнутых результатах.