«Доступная рыба» в Хабаровске стала еще дешевле

18 Сент. 11:34 2018-09-18T11:34:20+03:00

Это стало возможно, потому что рыбодобытчики и владельцы магазинов пошли на уступки

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В Хабаровске ожидают очередной партии «Доступной рыбы». В общей сложности на прилавках магазинов окажется более 200 тонн продукции. При этом покупателям пообещали, что рыба станет еще дешевле. Так, цена за килограмм горбуши составит 110 рублей, а килограмм осенней кеты будет стоить 120 рублей.

- Между рыбодобывающими компаниями и владельцами магазинов в регионе были достигнуты определенные договоренности. И первые, и вторые работают в ноль. Они берут на себя транспортные расходы, учитывая в цене продукции только налоги. В среднем стоимость снизилась на 14,5 процентов, - сообщил Николай Крецу, министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Добавим, что ранее «доступная рыба» продавалась немного дороже, так, килограмм горбуши стоил 129 рублей 60 копеек. Купить продукцию можно было на ярмарке «выходного дня», которую устраивают на территории торгового центра «ЭкоДом». «Доступную рыбу» в краевой столице также продают в магазинах «Самбери», «Ветеран» и «Любимые продукты». Кроме этого, рыбу доставляют в район имени Лазо, Хабаровский, Вяземский и Бикинский районы.