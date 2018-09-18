2018-09-18T12:05:59+03:00
Общество

В Хабаровске отказались восстанавливать землю, загрязненную нефтепродуктами

В 2017 году химикаты выливались из коллектора прямо в Амурскую протоку
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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В Хабаровске отказались восстанавливать землю, загрязненную нефтепродуктамиВ Хабаровске отказались восстанавливать землю, загрязненную нефтепродуктамиФото: Анастасия Осипова
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Загрязненный нефтепродуктами участок земли площадью в 12 квадратных метров располагается в районе ручья Курча-Мурча и и нефтеналивного причала АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт». В июле 2017 года после дождей произошел сброс нефтепродуктов - бензиновая пленка растянулась на два километра по Амурской протоке. Нарушение мгновенно стало достоянем общественности и почвой для прокурорской проверки.

- Природоохранная прокуратура тогда выступила с требованием обязать администрацию города очистить загрязненный нефтепродуктами участок земли, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Она посчитала, что земля находится на территории городского округа «Город Хабаровск», а значит, работы по рекультивации должны провести местные власти.

Однако в июле этого года специалисты института водных и экологических проблем ДВО РАН обследовали участок и пришли к обратному мнению. Экологи порекомендовали оставить землю для самовосстановления, чтобы исключить вторичное загрязнение, которое неминуемо произойдет при проведении работ, так как затронет золоотвал второй ТЭЦ.

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