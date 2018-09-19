19 Сент. 01:43 2018-09-19T01:43:41+03:00

Погода в Хабаровске на 19 сентября 2018: днем +19, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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Погоду в регионе продолжает диктовать обширный, но малоподвижный циклон. Его центр сместился с Камчатки в Охотское море. С юга область низкого давления подпирает антициклон, но он к нам повёрнут холодной своей стороной. Вот такой вот прохладный бархатный сезон.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +17+19. Уровень Амура у краевого центра 334 см. В ближайшие двое суток без существенных изменений. Температура воды 14,4 градусов.

В Бикине без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +19+21.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +16+18. Уровень Амура 320 см.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +15+17.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +11+13. Уровень Амура в устье реки 167 см.

В Охотске дождь. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +10+12.

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +19+21.