2018-09-19T03:08:22+03:00
Происшествия

Организаторов азартных игр в Биробиджане лишили свободы условно

Незаконный бизнес преступников процветал более двух лет
Ольга КИВА
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Организаторов азартных игр в Биробиджане лишили свободы условноОрганизаторов азартных игр в Биробиджане лишили свободы условноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице ЕАО вынесли приговор организаторам азартных игр. Пятеро биробиджанцев организовали подпольное казино, в котором женщины были бухгалтерами и кассирами, а мужчины - охранниками и администраторами. Участники преступной группы приходились друг другу родственниками либо были просто знакомы.

- Злоумышленники арендовали помещение, подключили интернет и завезли оборудование. Когда клиент приходил в казино, он вносил оплату администратору, а потом шел игральный зал. При этом организаторы вообще не оформляли платежные документы, - прокомментировали в Биробиджанском районном суде.

Незаконный бизнес преступников процветал более двух лет. Сами фигуранты не стали отрицать своей вины ни вовремя следствия, ни на суде. Кроме того, подсудимые ходатайствовали, чтобы им вынесли приговор без судебного разбирательства. В итоге одного из преступников осудили на два с половиной года, остальных – на один год и 10 месяцев. Наказание злоумышленникам назначили условное.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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