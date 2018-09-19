2018-09-19T03:33:46+03:00
Происшествия

Хабаровчанин убил охранника из-за долга и 20 лет скрывался от правосудия

Все эти годы мужчина жил по поддельному паспорту
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Хабаровчанин убил охранника из-за долга и 20 лет скрывался от правосудияХабаровчанин убил охранника из-за долга и 20 лет скрывался от правосудияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В краевой столице перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве, совершенном 21 год назад. 59-летний хабаровчанин заколол ножом охранника, который должен был злоумышленнику деньги. Обвиняемый был задержан и даже успел признаться в содеянном, но слинял в другую страну.

Как сообщает пресс-служба СУ СУКР по Хабаровскому краю, пожилой мужчина пришел за долгом на производственную базу в Индустриальном районе 3 марта 1997 года. Предмет спора – 100 тысяч рублей. 40-летний должник был пьян, отказался возвращать долг, оскорбил обвиняемого и даже выхватил нож. За это охранник поплатился жизнью – злоумышленник выхватил холодное оружие и нанес потерпевшему несколько ударов. Должник скончался на месте, а пожилой хабаровчанин скрылся с места преступления.

В 1998 году преступник был задержан и признался в содеянном. Уголовное дело даже успели направить в суд, но рассмотреть по существу его не успели. Суть в том, что обвиняемый находился под подпиской о невыезде и сумел сбежать. Мужчину объявили в розыск.

И только в мае этого года удалось его найти. Злоумышленник в том же 1998 году бежал от суда в Республику Казахстан, сделал поддельный паспорт, на официальную работу не устраивался, жил на съемной квартире. Спустя десять лет – в 2008 году – он перебрался в Калининград, где вел аналогичный образ жизни.

Мужчина доставлен в Хабаровск и заключен под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» и направлено в суд. Максимально возможное наказание – до 15 лет колонии.

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