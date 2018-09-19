2018-09-19T03:58:57+03:00
Экономика

Производители олова в Хабаровском крае устанавливают новый рекорд

Результатов удалось добиться за счет введения нулевой налоговой ставки и налоговых каникул
Ольга КИВА
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Производители олова в Хабаровском крае устанавливают новый рекорд ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского краяПроизводители олова в Хабаровском крае устанавливают новый рекорд ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
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В Хабаровский край готовится к новым рекордам по добыче олова. В течение этого года производители цветного металла уже добыли больше 734 тонн ценного цветного металла при плане на восемь месяцев 721 тонна. По сравнению с показателями прошлого года это больше почти на 45 процентов.

- Хабаровский край – это единственный регион в России, где разрабатывают оловорудные месторождения и производят оловянный концентрат. В развитии этой сферы сыграла роль нулевая ставка налога на добычу кондиционных руд олова, добываемых на территории Дальнего Востока. Ее ввели в 2013 году. Кроме того, производители олова могут пользоваться налоговыми каникулами по налогу на добычу полезных ископаемых вплоть до 2022 года, - прокомментировали в министерстве природных ресурсов края.

В ведомстве также отметили, что к 2022 году объемы производства олова в концентрате вырастут до четырех с половиной тысяч тонн. Этого хватит для импортозамещения всей потребности экономики страны в ценном цветном металле.

Не только производители олова отличились своими достижениями. Золотодобытчики в крае тоже бьют рекорды, причем свои же собственные. Так, в прошлом году золотодобывающие предприятия региона достигли абсолютного исторического максимума, добыв чуть больше 23 тысяч килограммов благородного металла. По оценкам специалистов, ожидаемый результат по золоту в этом году составляет почти 23 тысячи 950 килограммов при плане 23 тысячи 450 килограммов.

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