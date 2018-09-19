2018-09-19T04:32:22+03:00
Общество

Геннадий Накушнов: В избирательных бюллетенях будут два кандидата на пост губернатора Хабаровского края

Ни один из претендентов на место главы региона не снимал свою кандидатуру со второго тура выборов
Александра ШОПЕНКО
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Геннадий Накушнов: В избирательных бюллетенях будут два кандидата на пост губернатора Хабаровского краяГеннадий Накушнов: В избирательных бюллетенях будут два кандидата на пост губернатора Хабаровского краяФото: Александра ШОПЕНКО
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Меньше, чем за неделю до второго тура выборов губернатора Хабаровского края произошло неожиданное событие. Действующий глава региона и кандидат от «Единой России» на высокий пост Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту из ЛДПР Сергею Фургалу место в правительстве региона. Либерал-демократ согласился, но при условии победы единоросса.

И тут посыпались вопросы: «Снимает ли Фургал свою кандидатуру с выборов?», «Будет ли второй тур?» и «За кого теперь голосовать?».

- Я подчеркиваю, что в избирательную комиссию Хабаровского края заявлений о снятии своей кандидатуры со второго тура выборов не поступало ни от одно участника губернаторской гонки. В избирательном бюллетене отсеется фамилии Фургал и Шпорт, - подчеркнул Геннадий Накушнов, председатель регионального избиркома.

Он подчеркнул, что в случае особых обстоятельств (например, резкое ухудшение здоровья) кандидат может сняться с выборов и в последний день. Тогда участие во втором туре будет передано следующему по количеству набраных в первом туре голосов кандидату.

Если же все участники первого отказываются от участия во втором, то голосование проводится по одному кандидату. В таком случае он должен переступить 50-процентный порог.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Фургал может стать преемником губернатора Хабаровского края и лидера ЛДПР - политолог Илдус Ярулин

Победа господина Фургала в первом туре выборов главы Хабаровского края говорит о доверии населения к либерал-демократу. По сути своей действующий губернатор, по мнению Илдуса Ярулина, усиливает свою команду, которая 9 сентября во многом показала свою неэффективность. Для создания «правительства народного доверия» Вячеславу Шпорту, как говорит политолог, не хватает пока еще действующего мэра Хабаровска Александра Соколова(победитель выборов мэра Сергей Кравчук официально еще не вступил в должность - прим.ред.).

- Никаких партийных разногласий, а только интересы края, который на фоне того, что творится в Приморье, может стать локомотивом развития Дальнего Востока. Это во многом связано и с инвестициями, потому что деньги идут туда, где порядок и тишина, а не разного рода бунты, - считает Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов. (читать далее...)

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Нового главу региона выбирали 354 тысячи 89 человек. Лидером тура стал Сергей Фургал от партии ЛДПР. Он набрал 35,58% голосов. Буквально в спину ему дышал действующий губернатор Вячеслав Шпорт от «Единой России» с 35,53% голосов (подробности)

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